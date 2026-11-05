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La historia que marcó a Bolivia llega a Red Uno: este domingo se estrena “Bolivia, siglo XXI"

Los presidentes, los acontecimientos políticos, las transformaciones sociales y los momentos que marcaron el rumbo del país.

Red Uno de Bolivia

04/11/2026 20:49

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Este domingo se estrena “Bolivia, siglo XXI por Red Uno
Bolivia

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¿Cómo cambió Bolivia a lo largo de los últimos años? ¿Quiénes fueron los protagonistas de sus grandes decisiones? ¿Qué acontecimientos marcaron el rumbo político y social del país?

Estas son algunas de las interrogantes que acompañarán a los espectadores en “Bolivia, siglo XXI”, una producción nacional que llegará a la pantalla de Red Uno con una mirada a la historia contemporánea boliviana.

La serie documental, realizada por Carlos D. Mesa, Mario Espinoza y Ximena Valdivia, propone un recorrido por los acontecimientos que marcaron el país, sus cambios políticos y los diferentes gobiernos que formaron parte de su historia reciente.

Los protagonistas y los momentos que marcaron a Bolivia

A través de esta producción, el público podrá conocer y recordar los hechos que influyeron en el desarrollo de Bolivia durante el siglo XXI.

Los presidentes que estuvieron al frente del país, los cambios de gobierno, los acontecimientos políticos y las transformaciones sociales serán parte de un recorrido histórico que busca acercar a los espectadores a los momentos más importantes de las últimas décadas.

La serie también permitirá reflexionar sobre las decisiones que marcaron distintas etapas de la vida nacional y su influencia en el presente.

El esperado estreno de “Bolivia, siglo XXI” será este domingo 8 de noviembre, desde las 18:50, por la señal de Red Uno.

Una propuesta para quienes desean conocer mejor la historia del país, revivir sus momentos decisivos y descubrir cómo los acontecimientos del pasado siguen formando parte de nuestro presente.


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