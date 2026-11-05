Municipio cruceño habilita 70 centros de salud para vacunar mascotas

La Subdirección de Zoonosis y la Secretaría Municipal de Salud de Santa Cruz de la Sierra han dispuesto la habilitación de 70 centros de salud para llevar adelante la etapa de consolidación de la campaña de vacunación antirrábica canina y felina. Esta iniciativa busca proteger la salud pública de la capital cruceña mediante la inmunización totalmente gratuita de los animales de compañía.

La atención a la ciudadanía se realiza en un horario de 8:00 a 18:00 horas en los establecimientos asignados.

Los centros están distribuidos por redes operativas en las diferentes zonas urbanas y rurales del municipio.

Redes municipales habilitadas

Red Norte: Incluye centros como C.S. Los Cusis, C.S. 10 de Octubre, C.S. Hamacas, C.S. Lazareto, entre otros puntos estratégicos.

Incluye centros como C.S. Los Cusis, C.S. 10 de Octubre, C.S. Hamacas, C.S. Lazareto, entre otros puntos estratégicos. Red Sur: Cuenta con establecimientos como C.S. Roca y Coronado, C.S. Plan 4000, C.S. El Recreo y C.S. Las Américas.

Cuenta con establecimientos como C.S. Roca y Coronado, C.S. Plan 4000, C.S. El Recreo y C.S. Las Américas. Red Centro: Integra recintos de alta afluencia como C.S. Brígida, C.S. Perpetuo Socorro, C.S. Roque Aguilera y C.S. San Luis.

Integra recintos de alta afluencia como C.S. Brígida, C.S. Perpetuo Socorro, C.S. Roque Aguilera y C.S. San Luis. Red Este: Dispone de unidades como C.S. San Pantaleón, C.S. Vida y Esperanza, C.S. El Pajonal y C.S. 25 de Diciembre.

Las autoridades sanitarias invitan a toda la población a acudir de manera masiva con sus perros y gatos para completar el esquema preventivo. La vacunación representa la herramienta más efectiva para cortar cualquier cadena de transmisión del virus rábico en la región.