Municipio cruceño habilita 70 centros de salud para vacunar mascotas

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra impulsa una jornada preventiva para cuidar la salud pública mediante la aplicación gratuita de vacunas antirrábicas a perros y gatos.
04/11/2026 20:49
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La Subdirección de Zoonosis y la Secretaría Municipal de Salud de Santa Cruz de la Sierra han dispuesto la habilitación de 70 centros de salud para llevar adelante la etapa de consolidación de la campaña de vacunación antirrábica canina y felina. Esta iniciativa busca proteger la salud pública de la capital cruceña mediante la inmunización totalmente gratuita de los animales de compañía.
Redes municipales habilitadas
Las autoridades sanitarias invitan a toda la población a acudir de manera masiva con sus perros y gatos para completar el esquema preventivo. La vacunación representa la herramienta más efectiva para cortar cualquier cadena de transmisión del virus rábico en la región.
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