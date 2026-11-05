Lotería Nacional busca talento joven en La Paz: conoce la fecha y requisitos para postular

La Lotería Nacional de Bolivia (Lonabol) anunció que busca “¡jóvenes con ganas de crecer!” al convocar formalmente a personas de entre 18 y 23 años que deseen generar ingresos extra.

La cita institucional está programada para este próximo 09 de noviembre a las 15:00 horas en el Salón Dorado, ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz, esquina Calle Cochabamba N.º 525 de la ciudad de La Paz.

"En Lonabol queremos conocerte y abrirte las puertas a nuevas oportunidades", puntualizó la entidad para motivar la asistencia del sector juvenil a esta jornada de reclutamiento.

Los postulantes interesados deberán acudir a la dirección señalada portando únicamente su currículum vitae actualizado junto con el croquis de su domicilio.

Impulso al talento emergente

"¡Te esperamos! Tu talento puede ser parte de grandes oportunidades", remarcó la institución organizadora al reafirmar su compromiso con la apertura de espacios de crecimiento laboral.

Para obtener mayor información o resolver dudas sobre el proceso, la entidad habilitó una línea de contacto telefónico: 73260991.