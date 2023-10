Exdirector de Migración de Añez se declara en huelga de hambre : "Saldré con libertad irrestricta o en un cajón"

La Paz

A través de un video en el que denuncia la vulneración de sus derechos, el exdirector de Migración del Gobierno transitorio, Marcel Rivas, anunció que se declara en ayuno voluntario en la cárcel de San Pedro, donde se encuentra detenido, exigiendo que se le otorgue libertad.

Rivas sostiene que "todo tiene un límite" y que saldrá de prisión de dos formas: "con libertad irrestricta o en un cajón".

“Desde este momento he dejado de comer. No voy a consumir ni un solo alimento, no voy a tomar ni una gota de ningún líquido, hasta que la pandilla me libere de manera incondicional e irrestricta… O me saquen en un ataúd” indicó Marcel Rivas, a través de un video.