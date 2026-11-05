Laura Rojas pide ampliar su declaración y anuncia que presentará pruebas por el caso Maletas

El abogado Joadel Bravo, defensor de la exdiputada Laura Rojas, informó que solicitaron una ampliación de su declaración dentro de la investigación por el caso Maletas, con el objetivo de que su defendida pueda explicar cómo fue involucrada en este proceso.

"Vamos a pedir una ampliatoria de declaraciones donde vamos a contar la verdad de Laura Rojas, de cómo, quién, cuándo y de qué manera la introdujo en esto”, manifestó Bravo.

El jurista cuestionó la presencia policial en el domicilio de la exlegisladora y aseguró que se habría realizado sin una orden del Ministerio Público ni de los jueces. Aunque indicó que, después de la aparición de la prensa, los efectivos policiales se retiraron del lugar.

El abogado sostuvo que su defendida busca ejercer su derecho a la defensa y brindar su versión de los hechos. Sin embargo, explicó que, debido a que permanece con detención domiciliaria las 24 horas, no puede realizar la declaración ampliatoria que solicitaron.

“Ella me está facilitando a mí las pruebas para que yo haga conocer a la opinión pública”, afirmó.

En ese contexto, Bravo advirtió que su defendida le está proporcionando documentación y otros elementos que serán difundidos públicamente.

“Si mañana le pasa algo Laura Rojas, ahí van a estar los nombres y la prueba, incluyendo una serie de autoridades, ya, que están involucradas en este asunto, en el asunto de la maleta”, expresó.

Consultado sobre las autoridades a las que hacía referencia, el abogado precisó que se trataría de autoridades nacionales y judiciales.