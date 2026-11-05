Grietas de hasta 30 centímetros ponen en alerta a 50 familias en Bajo Kupini

La aparición de nuevas grietas de hasta 30 centímetros de ancho encendió la alarma entre los vecinos de Bajo Kupini, en la ciudad de La Paz, donde al menos 50 familias temen que las lluvias provoquen un deslizamiento y afecten sus viviendas.

Los habitantes de Kupini Central y Valle de las Flores denunciaron que las rajaduras continúan extendiéndose por el terreno, mientras en algunos sectores se observan desprendimientos y señales de movimiento de tierra.

“Todas estas casas están en riesgo. Son cientos de casas que pueden irse abajo”, advirtió una vecina, quien expresó su preocupación por la proximidad de la temporada de lluvias.

Vecinos temen perder sus viviendas

Vecinos mostraron las grietas que aparecieron en los últimos días y señalaron que el terreno presenta señales de inestabilidad.

Una de las habitantes relató que las primeras rajaduras comenzaron a observarse antes de la festividad de Todos Santos y que posteriormente aumentaron de tamaño.

“Cuando llueve, no dormimos”, manifestó una vecina al describir el temor que enfrentan las familias del sector.

Las imágenes aéreas captadas por un dron evidenciaron fracturas que atraviesan distintos puntos del terreno, cerca de viviendas y espacios de uso vecinal.

Sociedad de Ingenieros advierte riesgo de deslizamiento

Un especialista de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia explicó que la aparición de nuevas grietas constituye una señal de alerta sobre posibles desplazamientos del suelo.

“Estas grietas nuevas son una señal de alerta porque nos está comunicando la zona que se está deslizando o está produciéndose un deslizamiento”, advirtió.

El experto señaló que Bajo Kupini tiene antecedentes de inestabilidad geológica y que la acumulación de agua, las construcciones y la remoción de tierra pueden incrementar el riesgo.

Explicó que el terreno presenta arcillas limosas con gravas que, al saturarse de agua, aumentan de peso y pueden favorecer los movimientos de tierra.

Alcaldía asegura que realiza monitoreo

Ante la preocupación vecinal, el alcalde de La Paz informó que personal técnico municipal realiza trabajos de evaluación en el sector.

La autoridad explicó que se instalaron testigos para identificar si las grietas continúan ampliándose y si existe un desplazamiento progresivo del terreno.

“Seguimos evaluando, se sigue monitoreando y si hay alguna situación un poquito más complicada, asumiremos también las acciones al respecto”, manifestó.

Asimismo, aseguró que los equipos municipales continuarán realizando controles para determinar las medidas de prevención necesarias.

Piden concluir el embovedado del río

Los vecinos solicitaron a la Alcaldía acelerar los trabajos de prevención y concluir el embovedado del río que atraviesa la parte baja del sector.

También pidieron el ingreso de maquinaria para estabilizar el terreno y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

“Queremos que venga el alcalde para que pueda solucionar nuestros problemas. ¿O vamos a esperar que se caigan nuestras casas sobre nosotros?”, cuestionó una vecina.

Mientras continúan las evaluaciones municipales, las familias permanecen preocupadas ante la posibilidad de que las lluvias intensifiquen la inestabilidad del suelo.