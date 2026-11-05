Oviedo sobre Saucedo “Es un proceso investigativo en curso”

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, evitó brindar detalles sobre la investigación relacionada con Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y señaló que el Gobierno se pronunciará cuando exista información debidamente comprobada.

Durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, la autoridad fue consultada sobre la situación de Saucedo, contra quien la Fiscalía emitió una orden de aprehensión dentro de una investigación por presuntos delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

“Nosotros damos a conocer los hechos cuando están completamente comprobados, la documentación verificada y validada. En ese momento nos pronunciaremos”, manifestó Oviedo.

Ministro señala que la investigación continúa

Oviedo explicó que las autoridades se encuentran analizando información relacionada con el proceso y que, por el momento, no corresponde adelantar conclusiones ni particularizar responsabilidades.

“Hoy este es un proceso en curso, es un proceso de investigación y no particularizamos a personas, sino que es un cúmulo de información que se está analizando”, sostuvo.

La autoridad también aclaró que, una vez desarrolladas las actuaciones correspondientes, será el Ministerio Público y la justicia ordinaria quienes asuman las decisiones dentro de sus respectivas competencias.

Pide a la población vigilar los procesos judiciales

El ministro aprovechó su intervención para convocar a la ciudadanía a realizar seguimiento a las investigaciones y actuaciones judiciales que se desarrollan en el país.

“Que sean la opinión pública, los ciudadanos de Santa Cruz y de toda Bolivia, los que también se encarguen de vigilar y seguir todos los procesos que se están llevando adelante, tanto en instancias del Ministerio Público como en instancias jurisdiccionales”, expresó.

Según Oviedo, el seguimiento ciudadano es importante para que las investigaciones y los procedimientos judiciales lleguen a una conclusión.

Evita revelar información adicional

Ante nuevas consultas sobre el caso, el titular de Gobierno reiteró que no podía proporcionar mayores detalles mientras continúen las investigaciones.

“No puedo transmitir todavía esta información, como les dije anteriormente, esto es un proceso investigativo en curso”, concluyó.