Aguirre reclama más coparticipación y anuncia medidas de presión

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, calificó de insostenible la situación económica de la Gobernación y anunció medidas de presión para exigir al Gobierno nacional una mayor coparticipación tributaria.

La autoridad reclamó el cumplimiento del acuerdo 50-50 y planteó que las gobernaciones reciban el 15% de los recursos tributarios.

Aguirre sostuvo que Santa Cruz no está pidiendo que el Gobierno nacional le regale recursos, sino que se cumplan los compromisos asumidos y se garantice una distribución más equitativa de los ingresos.

“Nosotros no le estamos pidiendo al Gobierno nacional que le regale recursos a este departamento. La situación de la Gobernación es insostenible. Él firmó un acuerdo que también tiene que honrar. El 50-50, no es 99-1”, manifestó.

La vicegobernadora argumentó que Santa Cruz es el departamento que más tributos aporta al país y consideró que esa contribución debe reflejarse en una mayor asignación de recursos para la administración departamental.

En ese sentido, cuestionó la distribución actual y señaló que el presidente Rodrigo Paz podría cumplir el compromiso del 50-50 si realiza ajustes en el gasto público.

Asimismo, explicó que la propuesta cruceña contempla que las gobernaciones reciban el 15% de la coparticipación tributaria, una medida que, según aclaró, no beneficiaría únicamente a Santa Cruz, sino a todos los gobiernos departamentales.

Aguirre anunció que el próximo lunes se realizará una reunión con otros gobernadores que tampoco están de acuerdo con la propuesta del Gobierno nacional y adelantó que definirán acciones conjuntas.

“Por supuesto que vamos a adoptar medidas de presión. Como institución no tenemos otro camino porque no se trata de reclamar únicamente institucionalmente lo que nos corresponde”, advirtió.

Finalmente, alertó que la falta de recursos podría comprometer el funcionamiento de servicios y obligaciones departamentales durante la próxima gestión.