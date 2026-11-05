Aparecen familiares del hombre fallecido en el Cordón Ecológico

Tras la aparición de los familiares de la víctima para reclamar sus restos, la fiscal Rosmery Barrientos confirmó que “a la hora de la noche se pudo identificar y conocer la identidad de la persona que fue encontrada muerta en el cordón ecológico” de Santa Cruz.

La autoridad detalló que “acaba de apersonarse la señora madre ante la División Homicidios, estableciendo que el joven fallecido vivía con ella, que evidentemente se salía uno o dos días, pero siempre regresaba”, acotando que la víctima vivía en el barrio España y compartió por última vez con su progenitora el pasado 31 de octubre.

La fiscal señaló que el hombre no tenía un oficio conocido, indicando que “ella no sabía que el hombre habitaba o merodeaba el Cordón Ecológico, pero ya se le ha dado la autorización para que pueda recoger el cadáver y darle cristiana sepultura”.

La representante del Ministerio Público enfatizó que “la policía está trabajando en el tema, seguramente en los próximos días tendremos más información referente al o los autores del hecho”, concluyendo que “se está trabajando en ese tema, precisamente, porque vamos a dar con el autor y se va a saber lo demás”.