Caen tres delincuentes tras robar un celular en el puente Cala Cala

En el marco de los operativos de patrullaje preventivo instruidos por el Comando Departamental, efectivos de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC) aprehendieron la noche de este miércoles a tres antisociales acusados de robar violentamente un teléfono celular en las inmediaciones del puente Cala Cala.

El hecho ocurrió cuando los delincuentes abordaron de manera violenta a una persona que viajaba a bordo de un vehículo de transporte público para arrebatarle su dispositivo móvil.

Policías que patrullaban el sector detectaron la actitud sospechosa de los tres hombres mientras intentaban darse a la fuga, iniciando de inmediato una persecución que culminó con la aprehensión de los implicados.

"Hemos observado que tres personas estaban dando a la fuga. Es así que inmediatamente se ha procedido a la persecución de los mismos, logrando la aprehensión de tres personas de sexo masculino", informó un efectivo policial desplegado en el lugar.

A pesar de la rápida intervención policial, el teléfono sustraído no pudo ser recuperado en el momento. Según el informe preliminar, los sospechosos corrieron aproximadamente 300 metros por debajo del puente antes de ser alcanzados, tramo donde habrían desprendido o arrojado el aparato.

Tanto efectivos policiales como familiares de la víctima realizaron intensivos rastrillajes por la zona debajo del puente con la esperanza de dar con el dispositivo, sin resultados favorables hasta el momento.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para su investigación, mientras que la víctima acudió a la misma unidad para formalizar la denuncia correspondiente.