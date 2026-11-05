Cuatro presuntos miembros del PCC son enviados a Palmasola

Cuatro ciudadanos brasileños, señalados de presuntos vínculos con el Primer Comando Capital (PCC), fueron enviados al penal de Palmasola con detención preventiva por 30 días, tras dos operativos policiales realizados en la capital cruceña.

El abogado Jorge Sattori cuestionó la decisión judicial y anunció que apelará la resolución.

Los cuatro imputados fueron aprehendidos durante dos operativos policiales realizados en la capital cruceña, que inicialmente dejaron seis personas detenidas.

Sin embargo, durante la audiencia cautelar, instalada en el piso 12 del Palacio de Justicia bajo un estricto despliegue de seguridad, la autoridad jurisdiccional determinó dejar en libertad y apartar del proceso a dos personas al establecer que no tenían relación con los hechos investigados.

"Reprochamos que simplemente por la opinión pública, por el interés del Gobierno, se determina una probabilidad de autoría afectando la libertad de personas que no tienen ningún elemento de participación o vinculación a ningún hecho que se esté investigando”, afirmó.

También cuestionó la imputación por asociación delictuosa, al señalar que no se habría demostrado una vinculación entre los cuatro acusados para delinquir.

El jurista anunció que presentará una apelación ante la Sala Penal de turno, cuyos antecedentes serán remitidos en un plazo de tres días. La defensa buscará que se revisen los fundamentos de la resolución.