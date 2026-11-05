Sequía en el Cono Sur de Cochabamba: mortandad de ganado crece y municipios piden cisternas

La crisis hídrica golpea fuertemente al departamento de Cochabamba. Los municipios de las provincias Campero y Carrasco atraviesan una situación crítica debido a la sequía, la cual ya deja una cifra alta de ganado muerto, pérdidas en cultivos agrícolas y familias sin agua para consumo humano. Ante la falta de respuesta de los gobiernos departamental y nacional, las autoridades locales denuncian un total abandono estatal.

Aiquile: Declaratoria de desastre ignorada y más de 30 animales muertos

En el municipio de Aiquile, la desesperación aumenta día a día. A pesar de haber emitido la declaratoria de desastre municipal en el mes de abril, las autoridades locales aseguran no haber recibido ningún tipo de auxilio institucional durante cinco meses.

"Aiquile ha sido declarado en desastre ya en abril; lamentablemente nadie nos ha dado importancia. Hay municipios donde sufren algo e inmediatamente las autoridades responden. Me alegro por ellos, pero parece que a algunos nos miran como sus hijos y a otros como sus entenados", afirmó Marvin Rodríguez, alcalde de Aiquile.

La mortandad de animales comenzó a registrarse en al menos cinco comunidades, contabilizándose más de 30 cabezas de ganado fallecidas. Se prevé que la cifra aumente en las próximas semanas a medida que se consolide el reporte total. El alcalde reiteró que la urgencia mayor es el envío de carros cisterna para abastecer a la población, llegando a pedir públicamente la colaboración de la empresa privada ante la falta de ayuda de la Gobernación y del Gobierno central.

Provincia Campero golpeada: Más de 120 bajas en el sector ganadero y agricultura en riesgo

El panorama se extiende a toda la provincia Campero, que abarca a los municipios de Aiquile, Pasorapa y Omereque. Según el ejecutivo provincial, Norton Pinto, la falta de lluvias durante el año ha llevado a la región a un punto crítico, confirmando que la cifra de bajas ya supera los 120 animales muertos.

Además del impacto en el sector ganadero, los productores agrícolas de las cuencas del río Mizque y Novillero se encuentran en estado de alerta. La escasez de agua amenaza la producción de alimentos esenciales como papa, maíz, sandía y diversos tubérculos, debido a que las fuentes para el riego se han agotado por completo, comprometiendo también el suministro básico para el consumo humano.

Totora en emergencia: Familias consumen el mismo suministro que el ganado

En la provincia Carrasco, el municipio de Totora también se declaró en emergencia. El alcalde Wilder Castellón se apersonó a la Gobernación de Cochabamba para exigir ayuda inmediata con forraje para los animales y carros cisterna, señalando que una reciente y leve lluvia en la zona no resolvió el fondo de la crisis.

Actualmente, entre 2.000 y 3.000 familias de dos distritos rurales se ven obligadas a trasladar agua en bidones para la preparación de sus alimentos diarios. En varios casos, los pobladores consumen la misma agua destinada al ganado ante la falta de acceso a agua potable.

La situación en Totora empeoró tras el retiro de un carro cisterna operado por Defensa Civil. Aseguran que pese a reunirse en dos ocasiones con el Viceministerio de Defensa Civil, la orden de contrato para rehabilitar la unidad no ha sido emitida, impidiendo que el municipio financie el diésel para comenzar la distribución de agua potable en las comunidades más distantes.