Santa Cruz: Capturan a otro presunto cabecilla del PCC vinculado al tráfico de cocaína

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la captura de Delenberg de Souza, ciudadano brasileño de 33 años, señalado como un integrante de alto rango del Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de origen brasileño.

Durante una conferencia de prensa realizada en Santa Cruz, junto al comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, la autoridad informó que la aprehensión se ejecutó el martes 3 de noviembre, aproximadamente a las 18:00, como resultado de operaciones de inteligencia desarrolladas por la institución policial.

Según Oviedo, el ciudadano cuenta con órdenes de aprehensión en Brasil por hechos relacionados con el narcotráfico, el tráfico de armas y el crimen organizado.

Tenía una condena de más de 10 años en Brasil

El ministro explicó que, de acuerdo con información obtenida de autoridades judiciales brasileñas, el detenido cuenta con una sentencia de 10 años, seis meses y 16 días de prisión.

Asimismo, señaló que el investigado estaría vinculado con cargamentos de cocaína que, en conjunto, superan las 1,3 toneladas.

“Este individuo es un alto miembro del PCC, es por eso la importancia de esta noticia”, manifestó Oviedo.

Por su parte, el comandante general de la Policía detalló que el ciudadano fue capturado en Brasil en dos oportunidades durante 2003, en hechos relacionados con cargamentos de 871 y 450 kilogramos de cocaína, respectivamente.

Operaba entre Santa Cruz y Mato Grosso, según la Policía

Álvarez explicó que la función atribuida al ciudadano brasileño dentro de la organización criminal era coordinar el transporte de sustancias controladas desde Bolivia hacia Brasil.

Según la información de inteligencia, el investigado habría utilizado la zona fronteriza de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, como parte de sus operaciones, mientras que en Brasil mantenía vínculos operativos con el estado de Mato Grosso.

Además, el jefe policial señaló que desde la ciudad de Santa Cruz se habrían desarrollado actividades relacionadas con transacciones económicas y presunto lavado de activos.

“La función de este alto miembro del PCC era la articulación para el transporte de sustancias controladas desde Bolivia hasta el Brasil”, afirmó Álvarez.

Ingresó a Bolivia en marzo de 2024

El ministro de Gobierno informó que, de acuerdo con los registros migratorios revisados, el último ingreso del ciudadano brasileño a Bolivia se produjo el 18 de marzo de 2024.

Oviedo sostuvo que su permanencia en territorio nacional era irregular. La autoridad también destacó que el operativo fue resultado de la coordinación con la Policía Federal de Brasil y sus grupos especiales de frontera, en el marco de las acciones conjuntas contra el crimen organizado.