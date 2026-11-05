Alcaldía continúa inspecciones a micros y ya retiró 25 unidades de circulación

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra continúa realizando inspecciones a las unidades del transporte público para verificar que cumplan con las condiciones necesarias para brindar un servicio seguro y cómodo a la población.

Durante la jornada de este miércoles, los controles se concentraron en la línea 10, donde se pudo verificar que al menos 50 micros se encuentran en buenas condiciones para prestar el servicio.

La concejal Maribel Ledezma, indicó que las inspecciones se realizarán de manera continua y que no se permitirá que unidades en mal estado continúen circulando por las calles de la ciudad.

“Tenemos el dato que hasta el momento habían ya 25 unidades que se han sacado de circulación y se van a hacer las notificaciones correspondientes”, señaló.

Asimismo, remarcó que el municipio continuará fiscalizando el cumplimiento del plazo establecido para que los transportistas acondicionen sus vehículos y garanticen mejores condiciones para los pasajeros.

Entre los aspectos que se verifican están el estado de los tapices, las ventanas, las puertas, los pisos y los techos de los micros, con el objetivo de que los ciudadanos sean transportados de manera cómoda y segura.

“Hay dos cosas que hay que darle claro a los transportistas y a la población en general. Primero que existe una gestión municipal nueva que entiende cuál es el principio de autoridad y que vamos a ejercer ese principio de autoridad para controlar y fiscalizar de que se cumplan esos”, manifestó el concejal Marco Cadena.

Los controles se extenderán a los 15 distritos municipales, donde existen más de 156 líneas de transporte público. La Alcaldía informó que ya se realizaron inspecciones en zonas como el Plan 3000, Plan 4000, distrito 12 y Pampa de la Isla.

Este miércoles, las verificaciones se desarrollaron en el distrito 7, en la zona de la avenida Primero de Mayo.