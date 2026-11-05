Cochabamba: Fueron a bailar, les invitaron una bebida y les robaron

La madrugada del pasado domingo, una joven y su amigo vivieron momentos de desesperación al ser víctimas de la modalidad de robo conocida como "pildoreo" dentro de un local nocturno ubicado en la zona norte de la ciudad. Tras aceptar una aparente invitación cordial, terminaron drogados, despojados de todas sus pertenencias y abandonados a su suerte en plena vía pública.

¿Cómo operó la banda?

De acuerdo con el relato de la propia víctima, la noche transcurría con normalidad mientras compartían en la discoteca, hasta que fueron abordados por tres desconocidos: dos mujeres y un varón.

Los antisociales se acercaron portando una botella de gaseosa con la excusa de invitarles un trago. Según las imágenes de las cámaras de seguridad analizadas posteriormente, los delincuentes simulaban beber o escupían el líquido para evitar los efectos del somnífero, mientras insistían en que la pareja consumiera la sustancia.

"A este amigo se le habían acercado dos mujeres y un hombre, los cuales ya tenían una botella de una gaseosa. Nos fuimos a una esquina a hablar, a compartir y ahí es donde solamente nos invitaban a los dos la bebida", relató la afectada.

Separados y asaltados

Una vez que el somnífero hizo efecto, los delincuentes separaron a los jóvenes para consumar el robo con mayor facilidad. Primero llevaron a la mujer a una esquina para sustraerle sus objetos de valor, y posteriormente hicieron lo mismo con su acompañante.

"Un muchacho supuestamente se había quedado por lo menos una hora y media conmigo en la esquina del sombrero de Chola. Cuando yo he reaccionado, ahí él es el que me ha pedido el número de mi mamá y pudo llevarme de esa forma a mi casa", detalló la joven.

Las víctimas no solo exigen a la Policía dar con el paradero de los antisociales para que reciban un escarmiento, sino que advierten sobre una preocupante ola de inseguridad en la zona.

Según comentarios de allegados a las víctimas, durante esa misma madrugada se habrían reportado al menos una decena de casos similares en locales nocturnos del sector, lo que apunta a la presencia activa de una red dedicada al "pildoreo".

Ante este panorama, la sobreviviente hizo una contundente recomendación a la ciudadanía: "Mucha precaución y que por más que la persona que no conozcas consuma la bebida, no se confíen y tampoco reciban nada de nadie".