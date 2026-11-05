Suspenden declaraciones de Soliz y Costas por caso Hotel Las Américas

La inasistencia de la Comisión de Fiscales a la declaración de testigos en el marco del caso Hotel Las Américas generó cuestionamientos del exfiscal Jaime Solíz y del exgobernador Rubén Costas, quienes expresaron su preocupación por la falta de avances en el esclarecimiento de los hechos.

Solíz manifestó que tenía la predisposición de declarar y aportar información sobre lo ocurrido, después de 17 años, para que la opinión pública conozca lo que vivieron y sufrieron durante este proceso.

“No pude declarar, tenía la mayor buena voluntad y predisposición después de 17 años decir muchas cosas que es necesario que sepa la opinión pública de lo que nosotros hemos vivido y de lo que hemos sufrido”, señaló.

El exfiscal indicó que su intención era contribuir con pruebas e información para esclarecer el caso y cuestionó que los representantes del Ministerio Público no estuvieran presentes en la hora prevista para recibir las declaraciones.

“Aquí han habido asesinatos, hay gente que debe estar detenida, hay gente que no puede escapar, ya escapó García Linera a la Argentina, se necesita esclarecer el hecho, pero resulta que no hay la Comisión de Fiscales”, afirmó.

Por su parte, el exgobernador Rubén Costas recordó que en ese entonces ejercía como prefecto electo y aseguró que fue uno de los primeros en denunciar públicamente lo ocurrido en el Hotel Las Américas.

Costas señaló que, después de conocer los hechos a través de los medios de comunicación, cuestionó la versión del entonces Gobierno de Evo Morales y vinculó los acontecimientos con una supuesta estrategia política.

Las declaraciones de ambos se producen en medio de las actuaciones relacionadas con el caso Hotel Las Américas, ocurrido en abril de 2009, y de los cuestionamientos sobre la continuidad de las investigaciones para esclarecer los hechos.