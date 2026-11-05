Familia del hombre fallecido en el Cordón Ecológico niega que fuera indigente y exige esclarecer el crimen

Los familiares de Olvis Melgar Landiguey, de 40 años, encontrado sin vida en una calle de tierra cerca del río Piraí, niegan que la víctima estuviera en situación de calle y piden a las autoridades investigar el crimen y dar con los responsables.

El cuerpo de Melgar fue encontrado con impactos de arma de fuego. Junto a sus restos se dejó un cartel con un mensaje dirigido al viceministro de Régimen Interior: “Peter Maldonado ya se cumplió el plazo, de aquí para delante los muertos que hayan va a ser tu conciencia. Paga la deuda”.

Tras conocer lo ocurrido, la tía de la víctima expresó su indignación y cuestionó que se lo haya presentado como una persona indigente. Aseguró que su sobrino trabajaba y que tenía contacto permanente con su familia.

“Él no andaba en situación de calle, él trabajaba, que no es un perro que han matado, es un humano”, manifestó la mujer.

La familiar sostuvo que Olvis vestía ropa, cadenas y tenis, y denunció que sus pertenencias habrían sido retiradas y reemplazadas por prendas que lo hacían parecer una persona en situación de calle. Por ello, pidió que se investigue lo sucedido.

“Yo le pido que se haga justicia, que no quede impune, porque un humano que ha fallecido no se va con este profundo dolor”, expresó.

Por su parte, el padre de la víctima también rechazó las versiones que señalaban que su hijo era indigente. Aseguró que Olvis vivía con su madre en Santa Cruz y que se dedicaba a trabajar en el área de seguridad.

“Mi hijo nunca fue un vagabundo de la calle. Él vive con su mamá en Santa Cruz. Él trabajaba, él era un profesional, él era de seguridad”, afirmó.

Indicó que su hijo era oriundo de Guayaramerín, donde nació y creció antes de trasladarse a Santa Cruz después de cumplir el servicio militar. También precisó que tenía 40 años y que había cumplido años el pasado 30 de octubre.

“Vamos a seguir esto hasta las últimas consecuencias, porque tiene que dar con los responsables del asesinato”, sostuvo el padre.