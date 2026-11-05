Laura Rojas denuncia fallas en el sistema digital del Ministerio Público

La exdiputada Laura Rojas, quien cumple detención domiciliaria tras ser vinculada en enero al denominado caso maletas por el arribo de un vuelo chárter con 31 equipajes al aeropuerto Viru Viru, dio a conocer fallas en el sistema Roma, asignado para fiscalizar su detención domiciliaria.

Muestras audiovisuales difundidas por su defensa evidencian presuntamente la imposibilidad de ingresar al aplicativo estatal para registrar su presencia, momento en el que la exautoridad aseveró que “sigo sin poder ingresar a la aplicación. La aplicación no funciona, no sirve”, ratificando a la vez que “mi nombre es Laura Rojas Ayala y estoy en mi domicilio cumpliendo con la detención preventiva”.

Además, denunció un inusual despliegue de efectivos de la Policía Boliviana el cual se registró en las afueras del inmueble de la exlegisladora.

La propia procesada captó desde el interior de su vivienda a la patrulla mientras grababa el perímetro expresando: “Soy Laura Rojas, hoy es 4 de noviembre, son aproximadamente las 2:02 de la tarde y hay una patrulla, acaba de llegar otro auto”.

La presencia de los uniformados derivó en la intervención de su representante legal Joadel Bravo, quien acudió al lugar para exigir justificaciones a los mandos policiales.

El jurista rechazó la acción de las fuerzas de seguridad manifestando que el “Comandante departamental de la policía tiene que dar explicaciones por qué vinieron a amedrentar”, recordando además que “Laura Rojas tiene un control de la fiscalía, está detenida 24 horas sin derecho a trabajar a pesar que tiene dos hijas”.