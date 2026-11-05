Trabajadores de salud paran en Bolivia y pacientes llegan a hospitales sin recibir atención

Los trabajadores de salud acatan este jueves 5 de noviembre un paro nacional de 24 horas en demanda del pago del bono viático de vacunación correspondiente a la gestión 2026. La medida suspende la atención en consultas externas y otros servicios habituales de los hospitales públicos, mientras que únicamente se garantiza la atención de emergencias.

El conflicto afecta a más de 20.000 trabajadores a nivel nacional. En Santa Cruz, el sector denuncia que las autoridades adeudan más de Bs 20 millones por este beneficio a más de 5.000 funcionarios.

La falta de atención generó dificultades para decenas de pacientes que llegaron hasta el hospital San Juan de Dios de Santa Cruz en busca de consultas y atención médica, pese al anuncio de la medida de presión.

Una de las pacientes, que llegó desde la zona de La Colorada, expresó su molestia por la falta de información sobre la suspensión de servicios.

"Vengo de la Colorada, no sabía con exactitud, escuché, pero no sabía cuándo era. Lo único que puedo decir es que pongan un letrero diciendo que no hay atención para que uno, viendo que hay paro, se vaya y no espere en vano", reclamó.

Otra paciente contó que su hijo fue derivado desde el centro de salud San Carlos y que recién al llegar se enteró de la protesta. Su hijo tenía una cita médica debido a una tos y picazón en la garganta.

"Imagínese si algo le pasa porque está mal de salud", expresó preocupada.

El conflicto podría extenderse

La principal demanda de los trabajadores es el cumplimiento del pago del bono de vacunación, un beneficio pendiente que generó desacuerdos sobre la responsabilidad del desembolso entre el Ministerio de Salud y las gobernaciones departamentales.

En Santa Cruz, los trabajadores advirtieron que, si durante esta jornada no reciben una respuesta de las autoridades, podrían extender la medida de presión hasta el viernes 6 de noviembre, con una segunda jornada de protesta departamental.

Mientras tanto, los establecimientos de salud mantienen la atención únicamente en los servicios de emergencia, dejando suspendidas las consultas externas y otras actividades habituales.