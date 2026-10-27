¿Qué beber por la mañana para cuidar los riñones? Una nutricionista revela la opción más simple

Un hábito tan sencillo como beber agua al despertar puede ayudar a comenzar el día bien hidratado. Aunque en el mercado existen bebidas con electrolitos, suplementos y productos que prometen beneficios para los riñones, una de las alternativas más simples sigue siendo también una de las más importantes: el agua.

La nutricionista dietista registrada Brittany Lubeck, citada por Sportlife, destaca esta bebida por su capacidad para aportar líquidos sin añadir azúcar, sodio ni calorías.

Sin embargo, hay una precisión importante: beber agua contribuye a una hidratación adecuada, pero no es un tratamiento para las enfermedades renales ni existe una cantidad universal que todas las personas deban consumir.

Los riñones cumplen funciones esenciales para el organismo. Filtran la sangre, eliminan desechos a través de la orina y ayudan a regular el equilibrio de líquidos y minerales.

Cuando el cuerpo recibe suficiente líquido, puede mantener una producción de orina adecuada. Esto favorece la eliminación de determinadas sustancias y ayuda a evitar que la orina se concentre en exceso.

Uno de los beneficios mejor establecidos de una hidratación suficiente es la prevención de ciertos tipos de cálculos renales.

Foto Shutterstock.

Estas formaciones sólidas aparecen cuando minerales y otras sustancias presentes en la orina se concentran y cristalizan. Beber suficiente agua ayuda a diluir la orina y puede reducir el riesgo de que se formen nuevos cálculos.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos destaca el consumo suficiente de líquidos, especialmente agua, como una medida importante para prevenir los cálculos renales.

No existe una cantidad exacta de agua que todas las personas deban beber por la mañana para cuidar sus riñones.

Tomar un vaso de agua al levantarse puede ser una forma práctica de incorporar líquidos a la rutina diaria, especialmente después de varias horas de sueño. Lo más importante, sin embargo, es mantener una hidratación adecuada durante todo el día.

La cantidad necesaria puede variar según la edad, el nivel de actividad, la temperatura ambiental y las condiciones médicas de cada persona.

El agua no es la única bebida que aporta líquidos al organismo. El té verde y el café también contribuyen a la hidratación, aunque contienen sustancias que conviene tener en cuenta, como la cafeína.

Imagen captura RR.SS.

El té verde contiene catequinas, compuestos naturales estudiados por sus posibles efectos sobre la salud. Sin embargo, no debe considerarse un tratamiento para proteger los riñones ni sustituir las recomendaciones médicas.

El café negro también aporta líquidos. Su contenido de cafeína puede aumentar temporalmente la producción de orina en algunas personas, pero eso no significa que su consumo habitual provoque necesariamente deshidratación.

Las aguas saborizadas sin azúcar pueden ser otra alternativa, siempre que su composición sea compatible con las necesidades de cada persona.

EL HÁBITO MÁS IMPORTANTE ES MANTENER UNA BUENA HIDRATACIÓN

Beber agua por la mañana es una forma sencilla de comenzar el día, pero la salud renal depende de mucho más que una sola bebida o un momento específico.

Mantener una alimentación equilibrada, controlar la presión arterial y la glucosa, evitar el consumo excesivo de sal y realizar los controles médicos recomendados también son medidas importantes para proteger los riñones.