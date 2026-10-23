Impulsan campaña de prevención del cáncer de mama en la Pampa de la Isla

En el marco de las actividades por el "Octubre Rosa", el municipio de Santa Cruz de la Sierra llevó a cabo una jornada de salud preventiva dirigida a la población, con especial énfasis en la salud femenina, en el Centro de Salud Bolinter, ubicado en la zona de la Pampa de la Isla.

Durante la actividad, se ofrecieron de manera gratuita diversos estudios para la detección temprana de enfermedades oncológicas y de transmisión viral. Entre las pruebas facilitadas a las asistentes destacaron el examen de Papanicolau, pruebas de Detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), colposcopías y chequeos orientados al control del cáncer de mama.

José Carlos Gutiérrez, secretario municipal de Salud, destacó la importancia de acercar estos servicios a los distritos de la ciudad para incentivar la cultura de la prevención entre la ciudadanía.

"El municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene como uno de sus principales compromisos la salud, y por eso siempre estamos tratando de hacer este tipo de actividades para incentivar a las personas a hacerse sus controles preventivos", señaló la autoridad municipal.

Gutiérrez explicó además que se aprovechó la coyuntura del mes de concienciación sobre el cáncer de mama para ampliar el alcance de la atención integral a la mujer:

"Nos encontramos aquí en el Centro Bolinter, que es un espacio orientado hacia la mujer. Estamos realizando una serie de estudios aprovechando el Octubre Rosa; si bien este mes está enfocado en el control de mama, estamos aprovechando para realizar también pruebas para VPH, colposcopía y Papanicolau, para lograr una detección precoz tanto en problemas de mama como en la prevención del cáncer de cuello uterino".