Influenza tipo B: cómo se contagia, cuáles son sus síntomas y cómo protegerte

La influenza tipo B es una infección viral contagiosa que puede provocar fiebre, tos, dolor muscular y un intenso malestar general. Aunque muchas personas se recuperan en pocos días, algunos pacientes pueden desarrollar complicaciones que requieren atención médica.

Según el Ministerio de Salud de Bolivia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), reconocer las señales de la enfermedad y adoptar medidas preventivas resulta fundamental para disminuir los contagios.

¿Qué es la influenza tipo B y cómo se contagia?

La influenza B es uno de los virus responsables de la gripe estacional y afecta principalmente a los seres humanos.

Se transmite sobre todo mediante partículas respiratorias que una persona infectada expulsa al toser, estornudar, hablar o respirar.

El contagio puede producirse cuando otra persona inhala estas partículas, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados.

Los síntomas suelen manifestarse entre uno y cuatro días después de la exposición al virus.

Estas son las señales que debes reconocer

La influenza generalmente aparece de manera repentina, a diferencia de muchos resfriados comunes que comienzan gradualmente.

Entre sus principales síntomas se encuentran:

Fiebre, frecuentemente superior a los 38 °C, acompañada de escalofríos.

Dolor intenso de músculos y articulaciones.

Cansancio, debilidad y malestar general.

Dolor de cabeza.

Tos generalmente seca.

Dolor de garganta, congestión y secreción nasal.

En los niños también pueden presentarse vómitos o diarrea.

Sin embargo, no todas las personas con influenza desarrollan fiebre, y los síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades respiratorias.

Para confirmar el tipo de virus puede ser necesaria una prueba diagnóstica.

La vacuna contra la influenza estacional constituye una de las herramientas más importantes para disminuir el riesgo de enfermedad grave y complicaciones.

Las vacunas estacionales incluyen protección frente a virus de influenza A y B.

En Bolivia, el Ministerio de Salud informó que la vacunación contra la influenza es gratuita en los establecimientos de salud habilitados.

Se recomienda especialmente para niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal sanitario y personas con enfermedades crónicas.

Seis medidas para evitar el contagio

Además de vacunarse, las autoridades sanitarias recomiendan adoptar hábitos de protección:

1. Lavarse las manos. Utilizar agua y jabón frecuentemente o desinfectante a base de alcohol cuando corresponda.

2. Usar barbijo. Especialmente cuando se presentan síntomas respiratorios o se permanece en espacios cerrados con otras personas.

3. Ventilar los ambientes. Permitir la circulación de aire fresco en habitaciones, oficinas y aulas.

4. Cubrirse al toser o estornudar. Utilizar un pañuelo desechable o la parte interna del codo.

5. Evitar el contacto cercano. Mantener distancia de personas enfermas y limitar las actividades sociales cuando se presentan síntomas.

6. Permanecer en casa si se está enfermo. Evitar asistir al trabajo o a clases hasta encontrarse en condiciones de retomar las actividades sin poner en riesgo a otras personas.