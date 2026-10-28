¿Es seguro usar gotas para los ojos todos los días? Lo que debes saber antes de aplicártelas

Ojos rojos, picazón, ardor y esa molesta sensación de tener arena en los ojos. Si estos síntomas te resultan familiares, es posible que recurras a las gotas de venta libre para encontrar alivio. Pero ¿es seguro utilizarlas todos los días?

La respuesta depende del tipo de gotas, de la frecuencia con la que las aplicas y de la causa de la irritación.

La irritación ocular es frecuente y puede estar relacionada con las alergias estacionales, la exposición prolongada a las pantallas o el contacto con agentes irritantes, como el humo, los productos de limpieza y el aire seco.

Así lo explicó Shahzad Mian, director de Oftalmología de la Universidad de Michigan, quien considera razonable recurrir a ciertas gotas para aliviar el enrojecimiento, la sequedad y otras molestias.

Sin embargo, no todas funcionan de la misma manera ni son adecuadas para un uso frecuente. Mientras algunas ayudan a mantener los ojos lubricados, otras pueden provocar un efecto contrario si se utilizan en exceso.

Las lágrimas artificiales, disponibles en marcas como Systane y Refresh, ayudan a aliviar la sequedad, el ardor y la irritación. Su función es lubricar y proteger la superficie ocular, imitando la acción de las lágrimas naturales.

El efecto suele durar aproximadamente una hora, aunque depende de la composición y la consistencia del producto, explicó Christopher Starr, portavoz de la Academia Estadounidense de Oftalmología.

Las gotas más espesas o en gel pueden proporcionar un alivio más prolongado, pero también provocar visión borrosa temporal. Las fórmulas más líquidas suelen durar menos tiempo.

En general, las lágrimas artificiales pueden utilizarse a diario. Sin embargo, es importante prestar atención a sus ingredientes.

Las presentaciones que contienen conservantes pueden irritar los ojos cuando se utilizan con demasiada frecuencia. Por eso, Starr recomienda limitar su uso a un máximo de cuatro veces al día, según la formulación a la que se refiere.

En cambio, las gotas identificadas como «sin conservantes» suelen ser una alternativa para quienes necesitan aplicaciones frecuentes, ya que contienen menos aditivos potencialmente irritantes.

Si tus ojos pican, lagrimean o se enrojecen durante determinadas épocas del año, podrías estar experimentando síntomas de alergia.

Las gotas oftálmicas antihistamínicas ayudan a controlar estas molestias al actuar sobre los mecanismos que desencadenan la respuesta alérgica.

Algunas marcas conocidas son Pataday y Zaditor. Su frecuencia de aplicación depende de la formulación, por lo que es fundamental revisar las instrucciones del producto.

Aunque suelen ser seguras cuando se utilizan correctamente, también pueden causar sequedad, ardor o visión borrosa en algunas personas.

Si aparecen estas molestias, las lágrimas artificiales sin conservantes pueden ayudar a aliviar la sequedad. Si los síntomas persisten, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud.

Si utilizas lentes de contacto, debes tener especial cuidado con las gotas que eliges.

Algunos conservantes e ingredientes pueden interactuar con las lentes y provocar irritación. Por eso, es importante comprobar que el producto sea compatible con su uso.

Existen gotas lubricantes formuladas específicamente para humectar los ojos mientras se utilizan lentes de contacto. Algunas presentaciones de Refresh y Blink están diseñadas para este propósito.

Antes de aplicarte cualquier producto, revisa su etiqueta y sigue las indicaciones del fabricante. No todas las gotas pueden utilizarse directamente sobre las lentes.