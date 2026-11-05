Senamhi alerta por posibles desbordes de ríos en Cochabamba y Santa Cruz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió los avisos hidrológicos N.º 45 y 46/2026, con alertas de prioridad amarilla y naranja por el incremento progresivo y repentino de los niveles de varios ríos, ante la posibilidad de desbordamientos puntuales en municipios de Cochabamba y Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte oficial, las alertas estarán vigentes desde este jueves 5 hasta el lunes 9 de noviembre de 2026. Durante este periodo se prevén ascensos en los caudales de las cuencas identificadas, situación que podría generar riesgos para las poblaciones cercanas a los ríos.

Municipios bajo alerta amarilla

En Cochabamba, la alerta de prioridad amarilla comprende los municipios de Aiquile, Alalay, Anzaldo y Arani.

En Santa Cruz, los municipios incluidos en este nivel de amenaza son Buena Vista, Comarapa, Moro Moro y Pucara.

La prioridad amarilla representa un riesgo moderado y advierte sobre posibles incrementos en los niveles de los ríos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Cuatro municipios cruceños bajo alerta naranja

El Senamhi también declaró alerta hidrológica de prioridad naranja para los municipios cruceños de Colpa Bélgica, El Torno, La Guardia y Mairana.

En estas zonas se advierte sobre posibles ascensos repentinos de los caudales, con probabilidad de desbordamientos puntuales, por lo que se requiere mayor atención ante el comportamiento de los ríos.

El reporte del Senamhi

El reporte del Senamhi señala que los niveles de los ríos se encuentran en ascenso, por lo que recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a la información oficial.

Las alertas hidrológicas estarán vigentes durante cinco días, hasta el lunes 9 de noviembre. La institución también habilitó un mapa interactivo, al que se puede acceder mediante el código QR de su aviso oficial o a través de su página web: senamhi.gob.bo.