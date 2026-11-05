Paro de salud suspende consultas externas en el Hospital de Clínicas de La Paz

El paro de salud de 24 horas dejó sin atención en consultas externas y especialidades a los pacientes que acudieron este jueves 5 de noviembre al Hospital de Clínicas, en La Paz. La medida es acatada por los trabajadores en cumplimiento de una determinación de la Confederación Nacional de Trabajadores de Salud, que exige el pago oportuno del bono de vacunación.

Aunque el servicio de emergencias continúa funcionando, varias personas que llegaron desde la madrugada no pudieron acceder a sus consultas médicas y expresaron su molestia por la falta de información previa sobre la suspensión de la atención.

Una de las pacientes contó que tuvo que trasladarse desde la zona de Villa Fátima y gastar en pasajes sin conseguir atención.

“Sí, no nos han avisado realmente, ayer (miércoles) nos podían decir en el sistema que no va a haber atención y gastamos movilidad”, reclamó.

La mujer explicó que llegó desde el sector 3 de Mayo y que necesita acudir a neurología. También señaló que debe realizar varios trasbordos para llegar al hospital.

“Ahorita para ir ya son como seis, o sea, tres para ir, tres devolver, son seis”, manifestó.

Pacientes reclaman por la falta de información

La paciente también expresó su preocupación por la falta de medicamentos y los gastos que debe asumir para acudir al establecimiento de salud.

“Gastamos y no hay ni medicamentos, no hay carmelo, no hay nada. Yo vengo a neurología en vano, no hay medicamentos”, señaló.

La medida de presión se extenderá durante 24 horas y contempla la suspensión de consultas externas y atención en especialidades, mientras que el servicio de emergencias permanece habilitado.