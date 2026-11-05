Hospital del Niño de La Paz renueva emergencias para mejorar la atención a los pequeños

La Gobernación de La Paz destinó más de Bs 2,6 millones a la refacción del área de emergencias del Hospital del Niño, con el objetivo de mejorar la infraestructura y las condiciones de atención para los pacientes pediátricos.

Maricruz Ribera, esposa del gobernador de La Paz, Luis Revilla, destacó que la intervención responde al compromiso de la institución departamental con la salud de la niñez y la necesidad de contar con ambientes adecuados para atender a los pequeños que llegan al servicio de emergencias.

“Sabemos que al cuidar a nuestros niños correctamente estamos cuidando el futuro del departamento de La Paz”, expresó.

Ribera señaló que los ambientes renovados deben ofrecer no solo infraestructura adecuada, sino también calidez humana para las familias que acuden al hospital.

“Por eso es importante que estos ambientes que han sido refaccionados tengan esa calidez humana, que tengan un buen techo, un buen piso, por supuesto, todos los servicios de emergencia necesarios para cuidar la salud de toda la niñez”, manifestó.

Hospital recibe pacientes de todo el país

Por su parte, la ministra de Salud, Marcela Flores, destacó que, después de mucho tiempo, el hospital contó con recursos económicos para renovar sus ambientes y ofrecer espacios más adecuados a los pacientes y sus familiares.

“Después de mucho tiempo, el hospital ha contado con los recursos económicos para poder cambiar los ambientes y poner un ambiente más agradable que permita que la familia de los niños que llegan a este establecimiento tenga un espacio donde pueda estar presente mientras al niño se le realiza la atención”, señaló.

La autoridad recordó que el Hospital del Niño tiene alcance nacional, debido a que recibe pacientes no solo de La Paz y El Alto, sino también de otros departamentos.

“Este hospital es de importancia nacional porque recibe a niños no solamente de la ciudad de La Paz y El Alto, ni del departamento, recibe a niños de toda Bolivia”, afirmó.

La primera dama del departamento aseguró que las familias podrán acudir al establecimiento con la expectativa de recibir atención especializada y un trato humano, además de contar con infraestructura adecuada para el cuidado de los menores.