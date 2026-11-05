Del productor al consumidor: feria vende el molde de queso a Bs 26 en Santa Cruz

Una feria productiva que busca acercar a los productores directamente a los consumidores se realiza este jueves en el Distrito 10 de Santa Cruz de la Sierra, con la venta de queso a precios accesibles.

El kilo se comercializa a Bs 28 y el molde a Bs 26, por debajo de los precios que se encuentran habitualmente en los mercados.

La actividad se desarrolla en la avenida Mariscal Santa Cruz, a la altura del sexto anillo, y forma parte de una iniciativa que se llevará adelante todos los jueves y viernes en distintos distritos de la ciudad.

“En este momento estamos con lo que es la mayor producción del queso, entonces ya en el abasto lo tenemos sobresaturado el producto. Tenemos que buscar la forma de cómo poder vender por nuestro lado también”, manifestó una productora.

Una de las compradoras destacó la diferencia con los precios de los mercados, donde, según indicó, encuentra el queso hasta en Bs 34.

Los organizadores destacaron la aceptación de la población por adquirir productos a menor costo.