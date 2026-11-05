Lluvia en Santa Cruz deja calles anegadas y afecta al transporte

La intensa lluvia que cayó durante la madrugada de este jueves dejó calles inundadas en distintos sectores de Santa Cruz de la Sierra, donde la acumulación de agua dificultó el tránsito vehicular y el desplazamiento de peatones durante las primeras horas de la jornada.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de un descenso de las temperaturas y sorprendieron a la población durante la madrugada.

Con el inicio de las actividades cotidianas, las calles anegadas comenzaron a generar dificultades para quienes se movilizaban por la ciudad.

En algunos sectores, el agua acumulada sobre la calzada complicó el paso de los vehículos, principalmente de aquellos de menor tamaño.

¿Cómo estará el tiempo en Santa Cruz durante los próximos días?

El pronóstico anticipa cambios en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana:

Viernes: retornarán los vientos del norte, con ráfagas de hasta 70 km/h y temperaturas que podrían llegar a los 32 °C.

Sábado: continuarán los vientos del norte y se espera una máxima de 33 °C. Durante la tarde podrían registrarse lluvias dispersas en el norte y, por la noche, ingresará un segundo frente frío.

Domingo: un nuevo frente del sur llegará con lluvias moderadas y vientos superiores a los 60 km/h, que podrían intensificarse hasta los 70 km/h. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima, de 26 °C.

Lunes: persistirán los vientos del sur, con una temperatura máxima prevista de 28 °C.