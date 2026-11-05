El ingreso de un frente frío trajo un breve alivio a las altas temperaturas en Santa Cruz, pero la tregua durará poco. Las lluvias acompañarán el cambio de vientos durante la jornada de este jueves; sin embargo, desde el viernes volverá el calor con ráfagas del norte que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, explicó en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP), de la Red Uno, que el sur ingresó entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada del este 5 de noviembre, acompañado de precipitaciones.

“Vamos a tener una pausa muy eventual porque este sur que está ingresando en la madrugada (jueves), dos a tres de la mañana, viene acompañado de lluvias, va a tener un cierto espacio con el calor porque vamos a tener una mínima de 22°C mañana y una máxima de 28°C y vientos del sur hasta cuarenta kilómetros por hora”, señaló.

De acuerdo con el pronóstico, el descenso de las temperaturas será temporal. Alpire anticipó que el viernes volverán a ingresar los vientos del norte con mayor intensidad y las temperaturas subirán nuevamente.

“Pero dije eventual porque nuevamente, nuevamente el día viernes reingresan los vientos del norte, pero con fuerza, ráfagas hasta 70 kilómetros por hora y temperaturas de 32°C”, advirtió.

El sábado llegará otro cambio de tiempo

El calor continuará durante el sábado, jornada en la que se espera una temperatura máxima de 33°C. No obstante, durante la tarde podrían registrarse algunas lluvias dispersas, antes de la llegada de un segundo frente frío.

“El día sábado continúan los vientos del norte con temperaturas de 33°C, eso sí, durante el día en la tarde precisamente del sábado vamos a tener algunas lluvias dispersas, de norte por cierto”, explicó el Señor del Clima.

El cambio más importante se producirá durante la noche del sábado, cuando ingresará otro sur, previsto en el pronóstico semanal. Este nuevo frente llegará acompañado de lluvias moderadas y fuertes vientos, por lo que las condiciones del tiempo volverán a cambiar en el departamento.

“Y en la noche, en la noche ingresa el segundo sur que estaba previsto en nuestro pronóstico semanal que ya viene con lluvia moderada, moderada, pero viene acompañada de fuertes vientos del sur a más de sesenta kilómetros por hora las ráfagas”, agregó Alpire.

Para el domingo se prevé que los vientos del sur se intensifiquen, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, las temperaturas descenderán: se espera una mínima de 19°C y una máxima de 26°C.