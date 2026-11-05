Maestros urbanos cumplen tercer día de huelga de hambre en Santa Cruz

Los maestros urbanos de Santa Cruz cumplen su tercer día de huelga de hambre indefinida en rechazo a la propuesta de descentralización educativa del Gobierno nacional.

Lorenzo Chávez, dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, informó que cerca de 90 personas participan de la medida en aproximadamente 30 piquetes instalados en el país. El sector exige garantías para la educación pública y advierte que podría radicalizar sus movilizaciones.

“Nosotros vamos por el tercer día de huelga general indefinida, alrededor de 30 piquetes tenemos en todo el país, somos cerca de 90 huelguistas y esto va hasta las últimas consecuencias”, afirmó el dirigente.

Chávez señaló que hasta el momento no recibieron una convocatoria formal de las autoridades nacionales para instalar una mesa de diálogo.

“Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? A través de un anteproyecto con mentiras, queriendo deslindarse de su responsabilidad constitucional a título de descentralización educativa, pero sin presupuesto, sin planificación, con toda improvisación”, cuestionó.

El dirigente advirtió que, desde la perspectiva del sector, esta propuesta podría conducir a la privatización de la educación.

“Entonces, nosotros estamos rechazando porque esto nos está llevando a la privatización. Como nosotros somos defensores de la educación pública, estamos firmes en la lucha, por eso estamos aquí y no descartamos radicalizar nuestras medidas”, manifestó.

El Magisterio anunció una marcha nacional para este viernes 6 de noviembre. Además, ratificó el paro nacional movilizado de 48 horas para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, mientras continúa la huelga de hambre indefinida.

Chávez planteó que la salida al conflicto pasa por una convocatoria directa del presidente del Estado, con la participación de los nueve gobernadores y la dirigencia del Magisterio Urbano.