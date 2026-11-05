¿Te imaginas ser un Tilcayo? Un videojuego te lleva a sobrevivir en los Yungas

Un videojuego inspirado en los bosques de los Yungas de La Paz busca promover la conservación del Tilcayo, un pequeño felino silvestre reconocido como una nueva especie en 2026. La iniciativa fue desarrollada por Yerko Jiménez, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), en El Alto.

El proyecto, denominado “Noche de Caza: el relato del Tilcayo”, propone que los jugadores asuman el papel de este felino y experimenten los desafíos que enfrenta para sobrevivir en su hábitat natural.

Durante la aventura, los usuarios deberán buscar alimento, acechar a sus presas, nadar, trepar y evitar trampas de cazadores furtivos y patrullas con linternas. Además, cada desafío incorpora información sobre la especie y su entorno.

El protagonista del videojuego es el Leopardus tilcayo, un felino silvestre identificado en los Yungas bolivianos mediante estudios genéticos y reconocido como una especie distinta en 2026.

Interés internacional

El descubrimiento despertó interés internacional, pero también puso en evidencia la importancia de proteger al animal y su hábitat frente a amenazas como la captura para convertirlo en mascota y la pérdida de su entorno natural.

Para desarrollar el videojuego, Jiménez investigó estudios científicos, reportajes y fotografías de ejemplares reales. Posteriormente, utilizó herramientas como Blender, Unity 6, C# y Python para modelar al felino, construir los escenarios y programar sus movimientos.

El proyecto todavía está en desarrollo. Entre sus próximos objetivos están incorporar tres niveles de dificultad, voces para las tarjetas informativas y recibir sugerencias del público.

Con esta iniciativa, el estudiante busca demostrar que la tecnología y los videojuegos también pueden convertirse en herramientas educativas para generar conciencia sobre la biodiversidad boliviana.

Fuente: ABI