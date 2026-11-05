Investigan la muerte de un hombre baleado durante la madrugada en Quillacollo

Un hombre, de 30 a 40 años, fue asesinado a tiros la madrugada de este jueves en el municipio de Quillacollo, Cochabamba. Según los primeros reportes, la víctima fue interceptada por dos personas que se desplazaban en una motocicleta, una de las cuales descendió del motorizado y abrió fuego en su contra.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Teófilo Vargas, entre Cincinato Prada y Germán Busch, donde algunos vecinos alertaron a la Policía tras escuchar varias detonaciones y encontrar a una persona sin vida en plena vía pública.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el hombre habría sido perseguido por los ocupantes de la motocicleta antes de ser atacado. Incluso, los sospechosos presuntamente regresaron al lugar después de dispararle para verificar que la víctima hubiera fallecido.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la División de Homicidios, junto con funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y representantes del Ministerio Público, se trasladó hasta la escena para realizar el levantamiento legal del cuerpo.

Durante las primeras actuaciones investigativas, los peritos recolectaron cinco casquillos de bala y realizaron el registro fotográfico del lugar.

Investigan un posible caso de sicariato

La Policía y el Ministerio Público investigan el crimen como un posible caso de sicariato. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima tendría entre 30 y 40 años y sería de nacionalidad extranjera, presuntamente brasileña.

Asimismo, se desplegaron equipos de inteligencia para revisar las cámaras de seguridad de la zona e identificar a los dos responsables, quienes escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para los exámenes médico-forenses correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato.