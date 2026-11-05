Bono PEPE II: ¿Quiénes recibirán los Bs 750 y cuáles son los requisitos para cobrar?

¡Atención, familias bolivianas! El Bono PEPE II contempla la entrega de hasta Bs 750 a personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. El beneficio fue establecido mediante el Decreto Supremo N.º 5713, del 18 de septiembre de 2026, y comenzará a pagarse durante noviembre.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) consiste en tres desembolsos de Bs 250, realizados cada dos meses, hasta completar un máximo de Bs 750 por beneficiario.

Los pagos están previstos entre noviembre de 2026 y abril de 2027. Además, el programa no requiere una nueva inscripción, porque el Estado identificará a los beneficiarios mediante el cruce de información de las bases de datos oficiales.

Sin embargo, no todas las personas podrán acceder a este apoyo económico. La normativa establece seis grupos habilitados y determinadas condiciones que deben cumplirse.

¿Quiénes recibirán el Bono PEPE II?

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 5713, estos son los seis grupos contemplados para recibir el beneficio:

1. Mujeres embarazadas inscritas en el Bono Juana Azurduy

Podrán acceder las mujeres gestantes que estuvieron inscritas en el Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. También se contempla a las gestantes menores de edad, mediante un tutor debidamente acreditado.

2. Personas con discapacidad visual

Serán beneficiadas las personas que recibían el Bono Anual de Indigencia al 31 de agosto de 2026. En el caso de menores de edad, el cobro se realizará mediante su representante autorizado.

3. Personas con discapacidad grave o muy grave

Podrán acceder quienes estén registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) hasta el 31 de agosto de 2026.

4. Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad

Este grupo comprende a las personas adultas mayores que cobran la Renta Universal de Vejez, conocida como Renta Dignidad, y que no perciben una pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo.

5. Padres, madres o tutores de estudiantes

El beneficio también contempla a los padres o tutores de estudiantes menores de edad inscritos en unidades educativas fiscales y de convenio, tanto del sistema de educación regular como de educación alternativa y especial.

¡Importante! En este caso, el pago corresponde a un solo beneficio por hogar y no a Bs 250 por cada hijo. Para establecer quiénes califican se utilizarán los registros de matriculación hasta el 30 de junio de 2026.

6. Niñas, niños y adolescentes en centros de acogida y penitenciarios

También están incluidos los menores de edad que viven en centros de acogida, casas cuna y centros penitenciarios. El cobro deberá realizarse mediante las personas autorizadas conforme a la normativa.

¿Cuánto dinero se cobrará y cuándo se realizarán los pagos?

El Bono PEPE II contempla un monto máximo de Bs 750, dividido en tres desembolsos: Bs 750

¿Cómo cobrar los Bs 750? Estos son los pasos

Una de las principales características del PEPE II es que no exige realizar una inscripción adicional. El Estado elaborará un padrón de beneficiarios mediante el cruce de información de diferentes instituciones.

Para acceder al dinero, se contemplan tres modalidades:

1. Depósito en cuenta bancaria

El dinero podrá abonarse en una cuenta bancaria unipersonal habilitada y validada para el beneficiario.

2. Cobro por ventanilla

Se podrá acudir a las ventanillas de la Entidad Bancaria Pública y a sus corresponsales financieros habilitados.

3. Billetera móvil

También se contempla el abono mediante una cuenta de billetera móvil de la entidad bancaria pública.

Para el cobro presencial, es importante tener la cédula de identidad original y vigente. En los casos de menores de edad, el pago se realizará mediante la persona autorizada según corresponda.