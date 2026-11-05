Denuncian robo y destrozos en un kiosco cerca del estadio Félix Capriles

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladó hasta inmediaciones del estadio Félix Capriles, a pocos metros del Prado de la ciudad de Cochabamba, para investigar un hecho violento denunciado por la propietaria de un kiosco, quien aseguró que alrededor de 10 personas en motocicletas ingresaron por la fuerza al negocio después de agredir a un joven.

Según el relato de la mujer, el joven llegó corriendo desde el puente y le dijo que unas personas querían golpearlo. Ella le pidió que saliera por la parte trasera del kiosco, pero el muchacho decidió refugiarse en el interior.

Minutos después, tres sujetos llegaron al lugar y comenzaron a exigir que el joven saliera. Posteriormente, otros llegaron en motocicletas y rodearon el negocio. La denunciante indicó que algunos ingresaron por una ventana, provocaron destrozos y se llevaron una licuadora y varios celulares que estaban cargándose.

La mujer también relató que los agresores amenazaban al joven con matarlo, lo sacaron del kiosco y lo golpearon antes de retirarse. Añadió que entre el grupo había una mujer, quien habría ingresado por la ventana, y que algunos portaban cuchillos, motivo por el cual las personas que se encontraban en el sector no intervinieron.

Hasta el momento no se cuenta con un informe oficial sobre el caso. La Felcc realiza las primeras actuaciones para recabar información e identificar a los responsables.