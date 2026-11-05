Transportistas bloquean avenida en La Paz por conflicto de rutas

Un grupo de transportistas que presta servicio en las rutas interdepartamentales La Paz-Oruro y La Paz-Potosí instaló una protesta en la ciudad de La Paz y exige una audiencia con el viceministro de Transportes, Hugo Criales, para resolver un conflicto por la asignación de rutas.

Los movilizados cuestionan la entrada en vigencia de una resolución que, según denuncian, permite el ingreso de otro sindicato a los recorridos que actualmente operan. Consideran que esta disposición genera una presunta duplicidad en la prestación del servicio de transporte interdepartamental.

Protesta afecta la circulación vehicular

La movilización también afecta el tráfico en la avenida Mariscal Santa Cruz en la ciudad de La Paz, donde el carril de bajada presenta dificultades para la circulación de vehículos.

Los transportistas advirtieron que no se retirarán del sector hasta concretar una reunión con las autoridades competentes y obtener una respuesta a sus demandas.

La protesta se mantiene mientras el sector espera ser recibido por el Viceministerio de Transportes.