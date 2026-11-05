Gobernación cruceña plantea un aumento gradual de la coparticipación tributaria

La Gobernación de Santa Cruz ratificó su rechazo a la propuesta del Gobierno nacional de otorgar el 1% de coparticipación tributaria y planteó comenzar con un 5%, con incrementos progresivos hasta llegar al 15% en 2031.

El secretario de Hacienda de la Gobernación, José Luis Pérez, explicó que la propuesta inicial contemplaba una participación del 15%, pero que, tras diferentes reuniones técnicas, se planteó un incremento gradual. Justificó la demanda por las necesidades que enfrenta el departamento en distintos sectores.

"Tenemos necesidades en educación, en salud, en infraestructura, que no pueden ser financiadas con los recursos que tenemos y con los que contamos ahora", manifestó.

Pérez señaló que Santa Cruz genera entre Bs 15.000 y Bs 17.000 millones por concepto de los siete impuestos incluidos en la propuesta y consideró que el departamento debe recibir una mayor participación de esos recursos.

Sobre el origen de los recursos para financiar la coparticipación, el secretario sostuvo que una alternativa sería eliminar gastos estatales destinados a empresas públicas deficitarias.

"Planteamos un inicio de 5% para gradualmente ir hasta el año 2031 y alcanzar el 15%. Ese es el pedido que lo ha expresado el gobernador a nombre de los cruceños y que técnicamente hemos podido demostrar que es viable en términos de los recursos, sin hacer afectaciones a la salud fiscal del país", afirmó.

El funcionario también se refirió al escenario de una eventual distribución de aproximadamente Bs 50.000 millones entre las nueve gobernaciones.

Indicó que, bajo un cálculo hipotético, Santa Cruz podría recibir alrededor de Bs 120 millones, aunque aclaró que la asignación debería considerar criterios técnicos como población, Producto Interno Bruto y necesidades básicas.

Respecto al 1% planteado por el Gobierno, Pérez advirtió que ese porcentaje no permitiría desarrollar nuevas inversiones ni cubrir la planificación departamental prevista para la próxima gestión.

La autoridad explicó que una parte importante de los ingresos por regalías se destina al pago de salarios del personal médico y al cumplimiento de las obligaciones del gobierno departamental.

También advirtió que la institución no puede asumir nuevas competencias sin los recursos necesarios para financiarlas. "De lo que se trata es no recibir más competencias desfinanciadas, es decir, sin recursos", enfatizó.