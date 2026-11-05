Identifican a ciclista coreano que murió atropellado por un camión en El Alto

La Policía identificó al ciudadano coreano Cho H., de 33 años, quien murió tras ser atropellado por un camión de alto tonelaje en la ciudad de El Alto. El accidente ocurrió aproximadamente a las 09:15 del día anterior, en las inmediaciones de la avenida Cívica, en el ingreso a la avenida Litoral, cerca de la rotonda de la zona Franca.

El jefe de Accidentes de Tránsito, Nelson Medina, informó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y que el investigador asignado realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, indicó que la Policía tomó contacto con el consulado de Corea, cuyos representantes se hicieron presentes para iniciar las gestiones correspondientes y localizar a los familiares del fallecido.

“Ellos están tratando por los canales correspondientes, comunicar, tomar contacto con la familia, para que la familia pueda personarse a Bolivia”, explicó Medina.

Investigan si el conductor intentó darse a la fuga

Sobre las circunstancias del accidente, el jefe policial señaló que, según la versión preliminar del conductor, este no habría visto al ciclista. Sin embargo, los vecinos mencionaron que el camión habría avanzado más allá del lugar del impacto y que el chofer presuntamente intentó darse a la fuga.

“Pero de acuerdo a las versiones de los vecinos, el conductor había pasado mucho más allá, se tiene la versión que había intentado darse a la fuga. Pero eso se va a determinar con las investigaciones mediante la Fiscalía”, precisó.

Conductor está aprehendido y el camión retenido

El conductor del vehículo, un hombre de aproximadamente 50 años, fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público. El camión también permanece retenido mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía deberá establecer las responsabilidades y determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello. Entretanto, se realizan las gestiones consulares para contactar a los familiares de la víctima y coordinar la repatriación de sus restos.