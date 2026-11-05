Tradición y alegría: María Luisa I es la reina del Carnaval de Antaño 2027

María Luisa I fue presentada como reina del Carnaval de Antaño 2027 y se prepara para representar las tradiciones carnavaleras de Santa Cruz. Su coronación está prevista para el 28 de enero, en el Círculo Social.

“Estoy muy feliz de representar al Círculo de la Amistad. Soy una persona a la que siempre le ha gustado el carnaval, así que estoy feliz y me siento muy honrada”, expresó la soberana durante su presentación en el programa El Mañanero.

La reina ya tiene una agenda de actividades y participaciones en distintos eventos a los que es invitada, como parte de su recorrido rumbo a la coronación.

María Luisa I también dirigió un mensaje a la juventud carnavalera y pidió disfrutar de las celebraciones con responsabilidad y sin excesos, para preservar las tradiciones y el espíritu festivo del Carnaval de Antaño.