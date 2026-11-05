El Alto busca crear un nuevo educador vial y convoca a jóvenes a participar en concurso

La Alcaldía de El Alto lanzó un concurso para elegir y crear un nuevo personaje que represente la educación vial en la ciudad. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 16 y 28 años, quienes podrán presentar propuestas creativas para diseñar al futuro educador vial.

El secretario municipal de Movilidad Urbana, Luis Fernando Zeballos, explicó que el objetivo es promover la participación de los jóvenes en la construcción de un personaje que ayude a generar conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito.

“Esta vez queremos darle la oportunidad a los jóvenes para que sean ellos los que den la idea de quién debería ser el educador vial”, señaló.

¿Cómo participar en el concurso?

Los participantes podrán presentar dibujos, diseños gráficos, historietas, videos e incluso propuestas de botargas. También se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar las ideas.

Como ejemplo, la Alcaldía presentó el diseño de “Alty, el guardián vial”, una propuesta que incluye detalles sobre su uniforme, calzado, tamaño, accesorios y características de identificación.

La convocatoria estará abierta hasta el 16 de noviembre. Para obtener más información e inscribirse, los interesados pueden escanear el código QR difundido por la Alcaldía.

Celulares, audífonos y otros premios

El concurso contempla diferentes incentivos para los participantes. Entre los premios anunciados se encuentran celulares, iPods, audífonos, relojes inteligentes, vales de supermercado y entradas al cine.

La Alcaldía prevé que el personaje elegido comience a cumplir funciones desde diciembre, con presencia en distintos puntos de la ciudad, como la Ceja, las extrancas, estaciones de teleférico y sectores cercanos a la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Educación vial para enfrentar el congestionamiento

Zeballos señaló que la iniciativa forma parte de las acciones municipales para mejorar el ordenamiento vehicular y promover el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en sectores conflictivos como la Ceja.

El secretario reconoció que existe resistencia de algunos conductores a los controles y operativos contra el trameaje, aunque destacó que también hay transportistas que cumplen las disposiciones.

Asimismo, informó que la Alcaldía habilitó las líneas telefónicas 816-4000 y 7676-5050 para recibir denuncias relacionadas con el transporte y el incumplimiento de las normas.