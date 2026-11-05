“El narcotráfico evolucionó, nuestra respuesta también”: Bolivia y Paraguay refuerzan la lucha conjunta

Bolivia y Paraguay buscan fortalecer sus mecanismos de coordinación para enfrentar el narcotráfico y desarticular las redes del crimen organizado transnacional. Con ese objetivo, autoridades de ambos países dieron inicio a la undécima reunión del Comité Boliviano-Paraguayo, un encuentro orientado a definir acciones conjuntas frente a las nuevas modalidades del tráfico ilícito de drogas.

La reunión cuenta con la participación de autoridades bolivianas y representantes del vecino país, además del Embajador de la República del Paraguay en Bolivia, Enrique Guerrero Clari. Entre las autoridades presentes se encuentran el comandante general de la Policía Boliviana, Cnl. MSc. CAD. Adrián Javier Álvarez Arismendi, el viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico y el fiscal general del Estado interino de Bolivia, José Armando Urioste Viera.

Durante el encuentro, el viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Fernando Badani, destacó la importancia de esta reunión bilateral y señaló que representa una oportunidad para avanzar hacia una nueva etapa de la política antidroga boliviana.

“De la Comisión Mixta Bolivia-Paraguay, que adquiere especial relevancia en el contexto de una nueva etapa de la política antidroga de nuestro país. Este encuentro debe permitirnos definir prioridades estratégicas, fortalecer nuestros mecanismos de coordinación y establecer compromisos concretos que se traduzcan en resultados verificables en la lucha contra el narcotráfico”, manifestó Badani.

La autoridad también hizo referencia a los desafíos que comparten ambos países debido a su cercanía geográfica y a las actividades de organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

“Bolivia y Paraguay somos países hermanos que compartimos una frontera de aproximadamente 742 kilómetros, pero también desafíos comunes frente al avance de las organizaciones criminales transnacionales, particularmente en las zonas fronterizas y ante las diferentes modalidades del tráfico ilícito de drogas, entre ellas el tráfico aéreo”, agregó.

Badani advirtió que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han cambiado sus métodos de operación y que, por ello, las instituciones encargadas de combatirlas también deben actualizar sus estrategias y fortalecer su capacidad de respuesta.

“El narcotráfico ha evolucionado, hoy opera mediante redes transnacionales, estructuras logísticas y circuitos financieros que trascienden nuestras fronteras y desafían la capacidad de respuesta de los estados. Frente a esta realidad, nuestra respuesta también debe evolucionar”, sostuvo.

En esa línea, explicó que el Gobierno boliviano asumió el compromiso de fortalecer la lucha contra este delito mediante una política integral, soberana y transparente, respaldada por información y evidencia.

“En esta nueva gestión de gobierno, Bolivia ha asumido la decisión de fortalecer la lucha contra el narcotráfico mediante una política de Estado integral, soberana, transparente y basada en evidencia. Esta visión se materializa en la política antidroga 2006-2030, que establece una nueva orientación estratégica para enfrentar el problema mundial de drogas. Estamos convencidos de que la interdicción continúa siendo fundamental, pero no es suficiente”, afirmó.

El encuentro también apunta a fortalecer el trabajo técnico y operativo entre las instituciones de ambos países, especialmente en los corredores fronterizos identificados como posibles rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

La coordinación entre autoridades policiales, fiscales y responsables de la lucha antidroga busca mejorar el intercambio de información y establecer compromisos que permitan enfrentar las distintas formas de operación del crimen organizado.