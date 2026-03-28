Un operativo de alto impacto ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la zona de Villa Tunari culminó con la destrucción de dos laboratorios de cristalización, la aprehensión de dos sujetos y un enfrentamiento con pobladores que intentaron frenar la labor policial.

Infiltración y hallazgo en el monte

Tras una labor de inteligencia que implicó patrullajes fluviales y terrestres en coordinación con el grupo de Diablos Azules, los efectivos se infiltraron dos kilómetros monte adentro. En el lugar, detectaron dos laboratorios en pleno funcionamiento, donde se procesaba la droga.

El Cnel. Juan Cabrera, director nacional de la Felcn, detalló el cargamento secuestrado:

Sustancias: Nueve paños con clorhidrato de cocaína y tres tachos con cocaína base (en estado húmedo y sólido).

Armamento: Armas de fuego y municiones de diversos calibres.

Destrucción: Siguiendo los protocolos, los laboratorios y la droga fueron incinerados en el mismo sitio.

Emboscada y resistencia civil

La operación se tornó violenta durante la fase de "exfiltración". Tras capturar a dos hombres que intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial, un grupo de comunarios de la zona interceptó a las patrullas para evitar que los sospechosos fueran trasladados a la base de Chimoré.

"Como resultado de esto, tenemos dos efectivos heridos y daños de consideración en nuestros vehículos oficiales", informó el Cnel. Cabrera. A pesar de la hostilidad, la policía logró extraer a los aprehendidos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.

El inmueble intervenido servía como centro de acopio y resguardo de armamento. Las investigaciones continúan para determinar los nexos de los dos aprehendidos con organizaciones criminales mayores que operan en el Trópico de Cochabamba.

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