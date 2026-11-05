Google deberá pagar más de 2.200 dólares a un hombre captado desnudo por Street View en el patio de su casa

Una disputa judicial que duró casi ocho años llegó a su fin con una sentencia histórica para la privacidad en internet. La Justicia argentina ordenó a Google Argentina y a Google LLC indemnizar con 3 millones de pesos argentinos (más intereses acumulados) a un ciudadano que fue fotografiado totalmente desnudo dentro de su propiedad por las cámaras de Google Street View.

El hecho ocurrió en septiembre de 2017 en la localidad de Bragado, provincia de Buenos Aires. Las cámaras integradas en los vehículos de la compañía registraron al hombre de espaldas y sin ropa mientras se encontraba en el patio de su vivienda, según publica el portal TN.

A pesar de que el inmueble contaba con un muro frontal de unos dos metros de altura que impedía la vista desde la calle, la elevación de las cámaras panorámicas montadas en el vehículo de Google permitió capturar el interior del patio. La imagen no solo quedó publicada en la plataforma de mapas, sino que fue replicada por portales de noticias y programas de televisión locales, lo que desató la demanda del afectado, quien ejercía como oficial de policía.

Un hombre aparece pixelado en el patio de una vivienda, detrás de un muro. Imagen: TN.

La postura de la empresa

En una primera instancia, en 2024, un juzgado desestimó la demanda. En su defensa, Google argumentó que el hombre "no tomó las precauciones necesarias para preservar su privacidad" al estar al aire libre y sostuvo que la persona no era fácilmente identificable al figurar de espaldas.

Sin embargo, el demandante apeló el fallo alegando que nunca autorizó la captura ni difusión de su imagen, y que la exposición afectó gravemente su dignidad, vida cotidiana y entorno laboral.

El fallo final y las sanciones

La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la decisión inicial y responsabilizó directamente a las filiales de la gigante tecnológica. En su resolución, los magistrados dictaminaron que:

Responsabilidad técnica: Google cuenta con herramientas automatizadas para difuminar rostros y matrículas de vehículos, por lo que debió aplicar los mismos filtros para evitar difundir imágenes que vulneraran la intimidad de las personas dentro de sus predios.

Reparación económica: Se fijó una indemnización de 3 millones de pesos argentinos (unos 2.200 dólares al cambio oficial o aprox. 15.000 a 20.000 bolivianos según el mercado de divisas) por concepto de daño moral, más intereses acumulados desde 2017.

Eliminación obligatoria: Se ordenó el retiro definitivo de la fotografía en un plazo máximo de diez días tras la notificación, bajo apercibimiento de una multa diaria de 100.000 pesos por cada día de retraso.

El tribunal concluyó que el avance de los servicios digitales no justifica la intromisión en la vida privada de los ciudadanos ni exime a las empresas tecnológicas de su responsabilidad civil sobre el contenido que publican en la red.