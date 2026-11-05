“Hay bastante por informar”: A seis meses de gestión, Velasco presentará su informe este jueves ante la ALD

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, presentará este jueves 5 de noviembre un informe sobre sus primeros seis meses de gestión ante la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). La sesión está programada para las 15:00 en las instalaciones de la Gobernación, ubicadas en la avenida Omar Chávez, mientras que el mensaje de la autoridad está previsto para las 17:00.

La presidenta de la ALD, María René Álvarez, confirmó que recibió una solicitud del gobernador para exponer el trabajo realizado desde el Ejecutivo departamental durante este periodo. Consideró que la decisión representa una señal positiva de transparencia y apertura institucional.

“Hemos recibido una solicitud por parte de nuestro gobernador J.P. Velasco para brindar un informe de los primeros seis meses de gestión mediante la Asamblea Legislativa Departamental. Me parece una predisposición bastante positiva porque de esta manera transparenta el trabajo que se viene desarrollando como ejecutivo. Hay bastante por informar, a pesar, de las limitaciones que ustedes conocen en el tema económico, de cómo hemos recibido la institución prácticamente, pero sin embargo con una visión bastante puesta en el futuro para el Departamento de Santa Cruz”, señaló Álvarez en contacto con el programa El Mañanero.

La autoridad legislativa también anunció que la directiva de la Asamblea presentará su propio balance ante el pleno, en el que dará a conocer los avances de su agenda legislativa y el trabajo desarrollado durante estos seis meses.

“Nosotros, como Asamblea Legislativa Departamental, como directiva, vamos a hacer lo propio, vamos a brindar un informe ante todos los miembros y el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de estos seis meses de gestión en base a nuestra agenda legislativa y cómo ha ido nuestro avance en este ámbito”, agregó.

Leyes, autonomía y planificación territorial

Entre los avances legislativos que destacó Álvarez están dos normas que, según afirmó, marcaron un antes y un después en el trabajo de la Asamblea: la primera ley antibloqueo del departamento y la recientemente promulgada Ley del Defensor del Pueblo.

“Sí, la agenda que nosotros hemos marcado es de profundización de autonomías. Hay dos leyes que han marcado, un antes y un después, me parece, en el tema legislativo. Tenemos nuestra primera ley antibloqueo del Departamento de Santa Cruz, como también recientemente promulgada la ley del defensor del pueblo, lo que formaba parte de también propuestas que nosotros dijimos en campaña, pero además haciendo un cumplimiento estricto con respecto al Estatuto Autonómico”, respondió.

La presidenta de la ALD indicó que todavía hay proyectos importantes en tratamiento, entre ellos la Guardia Departamental y las leyes relacionadas con la planificación territorial. Sobre este último punto, remarcó la necesidad de establecer una visión de desarrollo a largo plazo para el departamento.

“Entonces, en tratamiento aún tenemos la Guardia Departamental, tenemos leyes de planificación territorial. Esto es muy importante para que Santa Cruz pueda planificar también de aquí a 30 a 40 años, cómo tiene que hacerlo en el tema territorial y en todos los ámbitos que son bastante importantes en el departamento, el tema energético. Entonces, bajo ese camino, nosotros vamos a dar hoy el mensaje para que toda la población conozca del trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Legislativa Departamental”, explicó.

Reducción de gastos en la Gobernación

Otro de los asuntos que estará presente en el informe de Velasco es la situación económica de la Gobernación y las medidas asumidas para disminuir el gasto público frente a las limitaciones de recursos.

Consultada sobre si se logró reducir el gasto para equilibrar los ingresos, Álvarez afirmó que esa fue una de las primeras tareas encaradas por el Ejecutivo departamental.

“Sí, por supuesto, eso fue una de las primeras tareas que se hizo desde el ente ejecutivo, el gobernador bajo la premisa de poder, de cierta manera, garantizar los recursos para que se puedan cumplir con las demandas de la población. Eso tiene que ver con reducción de personal, tiene que ver con disminuir también el gasto excesivo que había de representación. Entonces, todo ese tipo de cosas hoy serán informadas por nuestro gobernador”, expresó.