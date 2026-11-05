“No nos vamos a rendir”: Dockweiler denuncia una conspiración política

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, denunció que la ciudad enfrenta un supuesto boicot y una conspiración política en torno al proyecto de ley de alivio tributario, y aseguró que continuará defendiendo la iniciativa.

“En un momento en el que estamos sufriendo un boicot contra nuestra ciudad de La Paz. No hay otro término, y se lo voy a explicar porque es un boicot contra la ciudad de La Paz”, manifestó la autoridad.

Dockweiler sostuvo que, a su juicio, las acciones ya no responden únicamente a una oposición política, sino a una conspiración que afecta a la ciudad.

“Provocado ya no por una oposición política, sino por una conspiración política”, afirmó.

Acusaciones sobre una presunta "conspiración política"

El alcalde también aseguró que no dará marcha atrás frente a las dificultades que enfrenta el proyecto de alivio tributario y calificó la situación como una injusticia contra los paceños.

“Y decirles que este su alcalde no se va a rendir jamás, menos frente a las injusticias, menos frente a la conspiración política, mucho menos frente a un boicot que le quieren hacer a nuestra ciudad de La Paz”, expresó.

La autoridad cerró su intervención reiterando su posición: “No nos vamos a rendir jamás”.