¿Quieres descubrir cómo funciona la tecnología satelital? Abren visitas gratuitas en Amachuma

¡Conocer el espacio desde la Tierra y sin pagar nada es posible! La Agencia Boliviana Espacial (ABE) abrió una invitación a colegios, empresas, instituciones y al público en general para vivir la “Experiencia Amachuma”, un recorrido gratuito por una de las principales infraestructuras de telecomunicaciones satelitales del país.

Durante la visita, los participantes podrán recorrer las instalaciones de la Estación Terrena de Amachuma, conocer su museo temático y descubrir cómo funciona la tecnología que permite conectar a distintos rincones de Bolivia mediante las telecomunicaciones satelitales.

La actividad busca acercar a adolescentes, jóvenes y visitantes al trabajo que realiza la ABE, además de mostrar las capacidades y el talento nacional en el ámbito espacial.

¿Cómo participar?

Los interesados deben enviar una nota de solicitud dirigida al director general ejecutivo de la ABE, Alexis Andrade Romero, a los correos electrónicos:

abe@abe.bo

marisol.borda@abe.bo

La solicitud debe incluir la cantidad de visitantes, fecha tentativa, nombre de la institución u organización y número de contacto del responsable del grupo.

La Estación Terrena de Amachuma. Foto: MOPV

El recorrido dura aproximadamente dos horas, sin contar el tiempo de traslado, que es de unos 45 minutos de ida y 45 de vuelta.

Los grupos pueden trasladarse desde la estación de la línea de transporte 8 de Calacoto, en la zona Sur de La Paz, o desde la estación de la avenida 6 de Marzo de la Línea Morada de Mi Teleférico, en El Alto.

La capacidad es de hasta 40 personas por grupo; sin embargo, el número puede aumentar si los visitantes cuentan con movilidad propia. Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 2141110.