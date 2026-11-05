¿Dónde puedes cobrar tu pensión? La Gestora habilita más de 40 entidades financieras en Bolivia

La posibilidad de cobrar la pensión en distintas entidades financieras busca facilitar los trámites de jubilados y beneficiarios del Sistema Integral de Pensiones (SIP). En Bolivia, la Gestora Pública informó que tiene habilitada una red de más de 40 entidades financieras para realizar estos pagos.

La red incluye bancos múltiples, bancos Pyme, entidades financieras de vivienda, cooperativas e instituciones financieras de desarrollo (IFD), lo que permite a los beneficiarios identificar una alternativa de cobro de acuerdo con su ubicación y disponibilidad.

¿En qué entidades financieras se puede cobrar?

Entre las principales instituciones mencionadas se encuentran:

Banco Unión S.A.

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Banco Ganadero S.A.

BancoSol S.A.

Banco Prodem S.A.

Banco FIE S.A.

Banco Fortaleza S.A.

Banco Económico S.A.

Banco Nacional de Bolivia (BNB).

Banco Pyme Ecofuturo S.A.

Mutual La Primera E.F.V.

Crecer IFD.

Diaconía IFD.

Fundación Pro Mujer IFD.

¿Qué se necesita para cobrar la pensión?

Cobro por ventanilla: El beneficiario debe presentar su cédula de identidad original. La Gestora contempla esta modalidad mediante agencias de entidades financieras autorizadas.

Abono directo en cuenta bancaria: También se puede solicitar que la pensión sea depositada directamente en una cuenta bancaria del beneficiario. Para habilitar esta modalidad, la Gestora señala como requisitos una solicitud, una fotocopia del comprobante bancario con el número de cuenta y una fotocopia del documento de identidad.

Los jubilados y derechohabientes pueden ingresar al portal oficial de la Gestora Pública, donde se encuentra el apartado de entidades financieras de la red de pagos del Sistema Integral de Pensiones.

Página web: www.gestora.bo

Línea gratuita: 800-10-1610.