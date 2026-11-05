Laura Rojas llega con chaleco antibalas a la Fiscalía para ampliar su declaración por el caso ‘maletas’

La exdiputada Laura Rojas llegó cerca de las 11:30 de este jueves a las oficinas de la Fiscalía de Sustancias Controladas, en Santa Cruz de la Sierra, para ampliar su declaración dentro de las investigaciones por el denominado caso ‘Maletas’.

Rojas se presentó en dependencias del Ministerio Público portando un chaleco antibalas. Consultada por los medios de comunicación sobre el motivo de esta medida de protección, respondió: “Por el tema de seguridad”.

Antes de ingresar, la exlegisladora fue consultada sobre la información que proporcionará a los investigadores. Sin adelantar detalles, aseguró que acudió para contar su versión de los hechos.

“La verdad de los hechos”, respondió cuando le preguntaron qué declararía ante la Fiscalía.

Asimismo, dejó en claro que su comparecencia es voluntaria y expresó su intención de brindar su versión sobre lo ocurrido. “Voy a decir mi verdad, es por eso que estoy aquí de manera voluntaria”, afirmó.

La exdiputada evitó responder otras preguntas relacionadas con el contenido de su declaración y señaló que ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación una vez que concluya su comparecencia ante el Ministerio Público.