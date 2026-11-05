Inspeccionan La Tamborada y anuncian venta de departamentos desde 2027

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, inspeccionó este jueves el condominio La Tamborada, ubicado en la Villa Suramericana de Cochabamba, y anunció que el Gobierno trabaja en la regularización del derecho propietario y las gestiones para la reparación de los departamentos para que puedan ser adjudicados a 672 familias. Adelantó que la venta de las viviendas podría comenzar en enero de 2027.

Durante la inspección, lamentó que los bloques permanezcan sin familias, pese a que fueron construidos para albergar a deportistas durante los XI Juegos Deportivos Suramericanos Cochabamba 2018. El complejo fue inaugurado en mayo de ese año y está conformado por 14 edificios de 12 pisos, con un total de 672 departamentos.

“Hay 672 departamentos, 672 familias que podrían estar viviendo. ¿Quién no quiere tener su vivienda propia?”, expresó el ministro.

Explicó que, junto con el director ejecutivo y la directora departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), se realizará una evaluación de la infraestructura, los servicios básicos y las condiciones de los inmuebles.

El ministro de Obras Públicas señaló que uno de los principales problemas es que los departamentos fueron construidos sin contar con el derecho propietario regularizado. Por ello, el Gobierno trabaja en la revisión de los planos, la individualización de los inmuebles y el registro de los predios a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, inspecciona el condominio La Tamborada. Foto: MOPV

También reconoció que existe deterioro en los bloques debido al tiempo que permanecieron sin uso y que será necesario evaluar las refacciones. “Vamos a regularizar, corregir lo que no se ha hecho y vamos a dar vivienda a 672 familias”, afirmó.

El ministro mencionó que la construcción representó un daño de aproximadamente Bs 250 millones para el Estado y cuestionó que, pese a la inversión, los departamentos no hayan cumplido una función habitacional. Asimismo, señaló que se tiene el dato de un gasto de Bs 10 millones en cortinas y que se debe investigar quiénes participaron en las decisiones relacionadas con el proyecto.

Departamentos con precios e intereses accesibles

Respecto a la adjudicación, Zamora explicó que estos departamentos no serán entregados bajo la modalidad de vivienda social con un aporte pequeño, sino que los beneficiarios deberán pagar por ellos.

Sin embargo, indicó que el Gobierno trabajará con AEVivienda para establecer montos y tasas de interés accesibles, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias interesadas.

“En diciembre podremos decir cuánto cuesta y qué tasa de interés. Tenemos que ver que realmente sea accesible”, sostuvo.

La autoridad adelantó que, a partir de enero de 2027, podrían comenzar la venta de los departamentos, una vez que se definan los costos, las condiciones de pago y se avance en los trabajos de regularización y evaluación de la infraestructura.