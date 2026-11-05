Magisterio de El Alto confirma movilizaciones y paro nacional de 48 horas contra la descentralización educativa

El magisterio urbano de El Alto anunció nuevas medidas de presión en rechazo al proyecto de descentralización de la educación. El sector confirmó que participará en las movilizaciones de este viernes y en el paro nacional de 48 horas convocado para el lunes 9 y martes 10 de noviembre.

Se informó que docentes y trabajadores administrativos de los distritos educativos El Alto 1, El Alto 2 y El Alto 3 fueron convocados a sumarse a las protestas.

Asimismo, los maestros se concentrarán este viernes por la tarde en la Casa Social del Maestro para coordinar las acciones con sus compañeros del turno de la noche.

Mantienen piquetes de huelga de hambre

También se informó que continúan las medidas de presión, entre ellas las marchas y la huelga de hambre, en la que participan trabajadores de institutos técnicos.

Con estas acciones, el magisterio urbano busca expresar su rechazo a la descentralización educativa y mantener la presión sobre las autoridades.