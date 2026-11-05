Antes de cambiar sus dólares, conozca las diferencias entre las últimas cotizaciones del mercado paralelo

El precio del dólar en el mercado paralelo de Bolivia presenta diferencias entre los últimos reportes difundidos durante la jornada. Los registros muestran variaciones tanto en el monto de compra como en el de venta, una situación que lleva a los ciudadanos a prestar atención a las cotizaciones antes de realizar cualquier operación con la moneda estadounidense.

Uno de los reportes, publicado a las 12:07, sitúa el dólar en Bs 11,76 para la compra y Bs 12,00 para la venta. Por su parte, otra cotización, difundida a las 6:10, registra un precio de Bs 11,78 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Al comparar ambos registros, se observa que el precio de compra presenta una diferencia de dos centavos, mientras que el de venta muestra una variación de dos centavos en sentido contrario. Sin embargo, estos datos no permiten establecer por sí solos una tendencia general del mercado ni confirmar una subida o una caída sostenida del dólar paralelo.

Las diferencias pueden responder al horario en que se publicaron los reportes, así como a los precios manejados por los distintos operadores y las condiciones de cada transacción. Por esta razón, quienes necesitan comprar o vender dólares deben revisar la cotización disponible en el momento de realizar el cambio.

¿Cuál es el precio del dólar oficial en Bolivia?

En cuanto al mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) señala un tipo de cambio de Bs 12,00 por dólar, correspondiente al 5 de noviembre de 2026.